Fatih Terim kararını verdi! Donk...
Kontenjan sorunu yaşayan Galatasaray’da Ryan Donk yerini garantiledi. Göreve geldiği ilk gün ‘Elimdeki oyuncuları kazanmak da transfer etkisi yaratır’ diyen teknik direktör Fatih Terim, Ryan Donk'un Antalya’daki performansına tam not verdi.
Şu anda 14 yabancı oyuncusu ile kontenjanında yer olmayan Galatasaray'da yabancı bir sol bek transferi olması halinde ayrılan isim Ryan Donk olmayacak.
Hollandalı futbolcu ligin 2.yarısında kesin olarak Galatasaray kadrosunda yer alacak. Donk'un antrenmanlardaki performansı, çalışma disiplini ve hırsı ile teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuyu Fernando'nun yokluğunda direk olarak sahaya sürmeyi dahi gündemine aldığı öğrenildi.
LATO VE CARRASCO YOLCU
Terim'in şans verdiği ve Antalya'da performansını görmek istediği Latovlevici ise sınıfta kaldı. Fatih Terim, Romen futbolcunun sol bek bölgesindeki performansını yeterli bulmadı.
Bir başka isim Carrasso'da Terim'in gözüne girmeye başaramadı. Galatasaray'da sol bek transferi halinde kontenjanı boşaltmak adına ilk olarak Carrasso-Latovlevici ikilisinden biri ile yollar ayrılacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:54
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Fatih Terim kararını verdi! Donk...
Toplam 1
Yorum
Meth yani musleranın yedeği laf olsun diye 34 yasındaki kaleciyi aldılar.koysana genç bi türk kaleci.
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 2
Yorum
DangaL ahahahhaha :D güldürdünn
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Sosa’nın parası ödendi
Toplam 6
Yorum
nnnnnnnnnnn bu adamdan hiç bir şey olmaz yazık bu adama verilen paralara
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