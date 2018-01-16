Fatih Terim kararını verdi! Donk...

Şu anda 14 yabancı oyuncusu ile kontenjanında yer olmayan Galatasaray'da yabancı bir sol bek transferi olması halinde ayrılan isim Ryan Donk olmayacak.

Hollandalı futbolcu ligin 2.yarısında kesin olarak Galatasaray kadrosunda yer alacak. Donk'un antrenmanlardaki performansı, çalışma disiplini ve hırsı ile teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuyu Fernando'nun yokluğunda direk olarak sahaya sürmeyi dahi gündemine aldığı öğrenildi.



LATO VE CARRASCO YOLCU

Terim'in şans verdiği ve Antalya'da performansını görmek istediği Latovlevici ise sınıfta kaldı. Fatih Terim, Romen futbolcunun sol bek bölgesindeki performansını yeterli bulmadı.

Bir başka isim Carrasso'da Terim'in gözüne girmeye başaramadı. Galatasaray'da sol bek transferi halinde kontenjanı boşaltmak adına ilk olarak Carrasso-Latovlevici ikilisinden biri ile yollar ayrılacak.