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    16 Ocak 2018, Salı
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    kararını verdi! Donk...

    Fatih Terim kararını verdi! Donk...

    Kontenjan sorunu yaşayan ’da yerini garantiledi. Göreve geldiği ilk gün ‘Elimdeki oyuncuları kazanmak da etkisi yaratır’ diyen teknik direktör , Ryan Donk'un ’daki performansına tam not verdi.

    Şu anda 14 yabancı oyuncusu ile kontenjanında yer olmayan 'da yabancı bir sol bek transferi olması halinde ayrılan isim olmayacak.

    Hollandalı futbolcu ligin 2.yarısında kesin olarak Galatasaray kadrosunda yer alacak. Donk'un antrenmanlardaki performansı, çalışma disiplini ve hırsı ile teknik direktör 'in bu oyuncuyu 'nun yokluğunda direk olarak sahaya sürmeyi dahi gündemine aldığı öğrenildi.

    LATO VE CARRASCO YOLCU
    Terim'in şans verdiği ve 'da performansını görmek istediği Latovlevici ise sınıfta kaldı. Fatih Terim, Romen futbolcunun sol bek bölgesindeki performansını yeterli bulmadı.

    Bir başka isim Carrasso'da Terim'in gözüne girmeye başaramadı. Galatasaray'da sol bek transferi halinde kontenjanı boşaltmak adına ilk olarak Carrasso-Latovlevici ikilisinden biri ile yollar ayrılacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:54
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