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    16 Ocak 2018, Salı
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    Latovlevici ayrılık iddialarına yanıt verdi

    Latovlevici ayrılık iddialarına yanıt verdi

    'ın 'dan kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

    İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'da geleceği belirsiz isimler arasında gösterilen , Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

    Latovlevici, ''Galatasaray'dan ayrılacağım yönündeki söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Kimse bana kulüpten ayrılmamı söylemedi. Arkadaşlarım 'Neler oluyor?' diye bana sormaya başladı. Ben de bir şey olmadığını söylüyorum. İnanın bana, Galatasaray'da geçirdiğim günlerin keyfini çıkarmak istiyorum. Bunun dışındaki her söylenen şey çok saçma'' ifadelerini kullandı.

    lasmin Latovlevici, hazırlık maçlarında da tarafından şans bulurken, Rumen oyuncunun adı Steaua, ve Demir Grup ile anılıyordu.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:36
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