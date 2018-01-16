Latovlevici ayrılık iddialarına yanıt verdi
Galatasaray'ın Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.
İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği belirsiz isimler arasında gösterilen Iasmin Latovlevici, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.
Latovlevici, ''Galatasaray'dan ayrılacağım yönündeki söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Kimse bana kulüpten ayrılmamı söylemedi. Arkadaşlarım 'Neler oluyor?' diye bana sormaya başladı. Ben de bir şey olmadığını söylüyorum. İnanın bana, Galatasaray'da geçirdiğim günlerin keyfini çıkarmak istiyorum. Bunun dışındaki her söylenen şey çok saçma'' ifadelerini kullandı.
lasmin Latovlevici, hazırlık maçlarında da Fatih Terim tarafından şans bulurken, Rumen oyuncunun adı Steaua, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor ile anılıyordu.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:36
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Yılın takası
Toplam 5
Yorum
aslan gs dir celta için asrın kazığı olur demişsin sanırım birde şu ismin aslan değil kanarya olmalı senin
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Sosa’nın parası ödendi
Toplam 3
Yorum
tokatlı yazık valla şu adama verilen şu paralara yazık
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Remy ve Novak gündemde
Toplam 1
Yorum
PALA61 SOSA DENEN LEŞE VERECEĞİNİZ PARAYI MEMPHİS DEPAY'A VERSEYDİNİZ TRANSFERİ KAPATIP ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI OLURDUNUZ
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