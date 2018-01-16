Latovlevici ayrılık iddialarına yanıt verdi

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği belirsiz isimler arasında gösterilen Iasmin Latovlevici, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.



Latovlevici, ''Galatasaray'dan ayrılacağım yönündeki söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Kimse bana kulüpten ayrılmamı söylemedi. Arkadaşlarım 'Neler oluyor?' diye bana sormaya başladı. Ben de bir şey olmadığını söylüyorum. İnanın bana, Galatasaray'da geçirdiğim günlerin keyfini çıkarmak istiyorum. Bunun dışındaki her söylenen şey çok saçma'' ifadelerini kullandı.



lasmin Latovlevici, hazırlık maçlarında da Fatih Terim tarafından şans bulurken, Rumen oyuncunun adı Steaua, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor ile anılıyordu.