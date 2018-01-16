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    16 Ocak 2018, Salı
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    Periscope'a kızdı!

    Periscope'a kızdı!

    Galatasaray'ın Tuzlaspor ile karşılaştığı hazırlık maçında bir taraftar ile teknik direktör Fatih Terim arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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