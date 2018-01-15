Galatasaray: 5 - Tuzlaspor: 0 | ÖZET

Galatasaray, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar, henüz 1. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. 8'de Selçuk İnan, 10 ile 12. dakikada Garry Rodrigues ve 40. dakikada Denayer ile 4 gol daha bulan Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamladı. Galatasaray-Tuzlaspor maçının 74. dakikasında saha bir anda karıştı. Feghouli rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Hasan Şaş ve Ümit Davala, gördüğü kartın ardından Feghouli'yi kenara getirdiler. Fatih Terim'in rakibine sert müdahale yapan Feghouli'yi kenara almasının ardından Galatasaray bir süre 10 kişi mücadele etti. Sonrasında ise Eren Derdiyok oyuna girdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Galatasaray mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.