Galatasaray: 5 - Tuzlaspor: 0 | ÖZET
Galatasaray, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar, henüz 1. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. 8'de Selçuk İnan, 10 ile 12. dakikada Garry Rodrigues ve 40. dakikada Denayer ile 4 gol daha bulan Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde tamamladı. Galatasaray-Tuzlaspor maçının 74. dakikasında saha bir anda karıştı. Feghouli rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Hasan Şaş ve Ümit Davala, gördüğü kartın ardından Feghouli'yi kenara getirdiler. Fatih Terim'in rakibine sert müdahale yapan Feghouli'yi kenara almasının ardından Galatasaray bir süre 10 kişi mücadele etti. Sonrasında ise Eren Derdiyok oyuna girdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Galatasaray mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
Galatasaray: 5 - Tuzlaspor: 0 | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.