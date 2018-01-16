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    16 Ocak 2018, Salı
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    "15'ten aşağı olmaz"

    "15'ten aşağı olmaz"

    ’da Serie A şampiyonluğunu hedefleyen Sarri’nin ’si, Tolgay’ı gözüne kestirdi. İlk sözlü teklif reddedildi.

    , 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ile eşleşmişti. Siyah-Beyazlılar, 'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada 75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede ise Tolgay maçın tamamında sahadaydı. Napoli'ye oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Sarri, bu maçlardan sonra Tolgay'ı çok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında Beşiktaş'a Tolgay Arslan için 5 milyon euroluk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.

    15'TEN AŞAĞI OLMAZ
    Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay'ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, "15'ten aşağı olmaz" dedi. (Akşam)

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
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