"15'ten aşağı olmaz"
İtalya’da Serie A şampiyonluğunu hedefleyen Sarri’nin Napoli’si, Tolgay’ı gözüne kestirdi. İlk sözlü teklif reddedildi.
Beşiktaş, 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Napoli ile eşleşmişti. Siyah-Beyazlılar, İtalya'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanmış, o karşılaşmada Tolgay Arslan 75 dakika sahada kalmıştı. Gruptaki ikinci mücadelede ise Tolgay maçın tamamında sahadaydı. Napoli'ye oynattığı futbolla tüm dünyanın takdirini toplayan Teknik Direktör Sarri, bu maçlardan sonra Tolgay'ı çok beğendiğini söylemişti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz aralık ayında Beşiktaş'a Tolgay Arslan için 5 milyon euroluk bir sözlü teklif ilettiği öğrenildi.
15'TEN AŞAĞI OLMAZ
Yönetim ise gelen bu teklifi komik buldu. Önerilen miktarın Tolgay'ı almaya yetmeyeceğini bildiren idareciler, "15'ten aşağı olmaz" dedi. (Akşam)
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:34
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Yılın takası
Toplam 5
Yorum
aslan gs dir celta için asrın kazığı olur demişsin sanırım birde şu ismin aslan değil kanarya olmalı senin
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Sosa’nın parası ödendi
Toplam 3
Yorum
tokatlı yazık valla şu adama verilen şu paralara yazık
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Remy ve Novak gündemde
Toplam 1
Yorum
PALA61 SOSA DENEN LEŞE VERECEĞİNİZ PARAYI MEMPHİS DEPAY'A VERSEYDİNİZ TRANSFERİ KAPATIP ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI OLURDUNUZ
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