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    16 Ocak 2018, Salı
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    Beşiktaş başkentte tur peşinde

    Beşiktaş başkentte tur peşinde

    son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. 5. turdan başladığı kupada Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorın ardından eleyerek son 16 turuna yükselen siyah-beyazlılar, ile Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçı 4-1 kazanarak rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti.

    Bu maçın ardından turu geçen taraf 'nda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final kuraları ise 19 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Antalya'da tamamladığı devre arası kampının ardından İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör 'in Ankara'da yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.



    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:17
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