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    16 Ocak 2018, Salı
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    İlk hedef

    İlk hedef Slimani

    Alacağı yeni golcü için ’ye çıkarması yapacak olan yönetimi, önceliği futbolcuya verdi. Listede ikinci sırada ise Welbeck var

    Golcü transferinde çalışmalarını hızlandıran 'ta başkan ve komitesi başkanı bugün 'ye gidiyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefi Islam . Daha önce Leicester City'den olumlu karşılık alan Orman, resmi teklifi sunacak. 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, şartları görüşerek transferi bitirmek istiyor. 28 milyon Euro'ya alınan ancak 'de sadece 12 maçta forma şansı bulan oyuncuya, teknik direktör Güneş'in de onay verdiği biliniyor. Beşiktaş yönetimi, Slimani'de hedefine ulaşamazsa rotayı Danny Welbeck'e çevirecek. 'de geri planda kalan 27 yaşındaki oyuncunun da satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde.

    Sporting'den büyük pazarlıklar sonucunda alınan Slimani, 1.5 yılda yalnızca 8 Premier Lig golü bularak hayal kırıklığı yarattı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:25
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