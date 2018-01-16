İlk hedef Slimani
Alacağı yeni golcü için İngiltere’ye transfer çıkarması yapacak olan Beşiktaş yönetimi, önceliği Cezayirli futbolcuya verdi. Listede ikinci sırada ise Welbeck var
Sporting'den büyük pazarlıklar sonucunda alınan Slimani, 1.5 yılda yalnızca 8 Premier Lig golü bularak hayal kırıklığı yarattı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:25
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Barcelona'da Dembele şoku!
Toplam 2
Yorum
okuyucu Türk spor sever olarak Barca düşüşe gececek gorun 16 puan fark ! 9 puan bırden dusecek ! sol yoksa messide 0 kalır ! kendi yerinde ! ckma CR
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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