Welbeck’e baskı
Eklipse Sport; Arsenal’li Welbeck’in scout olan abisinin, yıldız oyuncuya Beşiktaş’taki sistemin kendisine çok uygun olduğunu söylediğini duyurdu
YENİDEN PARLARSIN
Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun örneklerini vererek, Beşiktaş'ın bir forvet için gidilebilecek en iyi takım olduğunu söyledi. Ayrıca Bayern maçları sırasında tüm gözlerin de siyah-beyazlıların üzerinde olacağını iletti. Welbeck'in satış şeklinde olmasa bile Beşiktaş'a gelebileceği gündeme getirildi.
Mini yorum / Mert Aydın: Kanatları sevmiyor
Welbeck günümüz forvet tiplemesine en iyi örneklerden birisi. Bir yandan iyi bir fiziğe sahip hızlı bir santrfor. Diğer yandan da kenarlarda da oynayabilecek taktik zekaya sahip. Ama klasik bir kanat değil. İçeri katetmeyi seviyor. Orta yapmaktan da pek hoşlanmıyor. Kötü haber ise Manchester United'dan ayrılma nedeni kanada hapsolmasıydı. Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken asıl nokta sakatlıkları. Hemen her sezon diz veya kasık sakatlığı geçiriyor.
Danny Welbeck, Arsenal formasını 91 kez taşıdı. 22 gol, 13 asistle, 35 gole direkt etki yaptı. Welbeck'in 276 maçlık kariyerinde hiç kırmızı kartı bulunmuyor.
WELBECK KiMDiR
DOĞUM TARiHi: 26 KASIM 1990
DOĞUM YERi: İNGiLTERE
BOY: 1.83 / KiLO: 73
POZiSYON: Santrafor
KULÜBÜ: ARSENAL
FORMA NUMARASI: 23
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:26
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
Yorum
DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
Yorum
123654 beşiktaşlılar üzgün..
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