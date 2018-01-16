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    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Welbeck’e baskı

    Welbeck’e baskı

    Eklipse Sport; Arsenal’li Welbeck’in scout olan abisinin, yıldız oyuncuya ’taki sistemin kendisine çok uygun olduğunu söylediğini duyurdu

    Kanadalı forvet Cyle Larin'i alan ama forvet arayışları devam eden 'a sürpriz bir müjde geldi. 2014-15'te 20 milyon euro bonservis bedeline Arsenal'a giden 27 yaşındaki golcü için Başkan , bir süre önce ilk hamlesini yapmıştı. Ancak Başkan Orman, ortaya çıkan 'yüksek' rakamlar sonrasında geri adım atarken, Ada'dan sürpriz bir iddia geldi. Welbeck'in scout olan abisi Chris, kardeşine Beşiktaş'ı önerdi. 'den düşmemeye oynayacak bir takıma gitmesindense Türkiye'ye gitmesinin kendisine Rusya yolunu açacağını anlattı. Eklipse Sport Radyo'da yer alan iddiada ağabey Chris'in kardeşi Danny'ye, Beşiktaş'ın 'u beslediği gibi kendisini de besleyerek; eski Welbeck'i geri getirebileceğinden bahsetti.

    YENİDEN PARLARSIN
    , Mario Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun örneklerini vererek, Beşiktaş'ın bir forvet için gidilebilecek en iyi takım olduğunu söyledi. Ayrıca Bayern maçları sırasında tüm gözlerin de siyah-beyazlıların üzerinde olacağını iletti. Welbeck'in satış şeklinde olmasa bile Beşiktaş'a gelebileceği gündeme getirildi.

    Mini yorum / Mert Aydın: Kanatları sevmiyor
    Welbeck günümüz forvet tiplemesine en iyi örneklerden birisi. Bir yandan iyi bir fiziğe sahip hızlı bir santrfor. Diğer yandan da kenarlarda da oynayabilecek taktik zekaya sahip. Ama klasik bir kanat değil. İçeri katetmeyi seviyor. Orta yapmaktan da pek hoşlanmıyor. Kötü haber ise 'dan ayrılma nedeni kanada hapsolmasıydı. Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken asıl nokta sakatlıkları. Hemen her sezon diz veya kasık sakatlığı geçiriyor.

    Danny Welbeck, Arsenal formasını 91 kez taşıdı. 22 gol, 13 asistle, 35 gole direkt etki yaptı. Welbeck'in 276 maçlık kariyerinde hiç kırmızı kartı bulunmuyor.

    WELBECK KiMDiR
    DOĞUM TARiHi: 26 KASIM 1990
    DOĞUM YERi: İNGiLTERE
    BOY: 1.83 / KiLO: 73
    POZiSYON: Santrafor
    KULÜBÜ: ARSENAL
    FORMA NUMARASI: 23
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:26
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