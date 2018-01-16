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    16 Ocak 2018, Salı
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    ’de şoku

    Larin’de Olympiakos şoku
    Beşiktaş'ın İstanbul'a getirttiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği 'le ilgili sürpriz bir iddia geldi. Nova Sport Radyosu, Emenike'yi kadro dışı bırakan 'un, Kanadalı oyuncu Larin'in kulübü Orlando City ile satın alma konusunda anlaştığını iddia etti.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
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