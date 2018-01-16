CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yeni transfer Töre!

    Yeni transfer Töre!

    , “Bu sezon yeni transferimiz oldu. Eldeki oyuncuların kıymetini bilelim, hak edenin kazandığı bir lig olsun” dedi

    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökhan Töre'nin idmanlara başladığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Yeni transferimiz oldu. Şu an düz koşu yapıyor, yakın dönemde toplu çalışmalara da başlayacak" ifadelerini kullandı. Yeni transfer Vida ile ilgili yorum yapan Güneş, "Gayet uyumlu ve iyi, fizik olarak da hazır. Zaten tecrübeli bir isim. Oyun olarak geriye sarkmaları oldu, bunu çözmek zaman alabilir" diye konuştu. Golcü transferi ile ilgili bilgi veren Güneş, "Başkan son kararı verdikten sonra bir söz söylemek doğru değil. Larin ile görüşüldüğünü biliyorum ama idmana çıkmadan net bir şey diyemem. Bir başka isim de alınabilir, giden gelen olacaktır. Bunları gündeme sokmak yerine eldekilerin kıymetini bilelim. Hak edenin kazandığı bir lig olsun" ifadelerini kullandı.

    CENK İYİ İŞ YAPAR
    CENK Tosun ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Cenk'in ilk maçını olumsuz bulmadım. Rakibin sürekli hücumda olması, Everton'ın savunma oynaması, Cenk'in ileride tek başına kalmasını ortaya çıkardı. O ligde oynamak için kalitesi var" diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni transfer Töre! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN