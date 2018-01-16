Yeni transfer Töre!
Şenol Güneş, “Bu sezon yeni transferimiz Gökhan Töre oldu. Eldeki oyuncuların kıymetini bilelim, hak edenin kazandığı bir lig olsun” dedi
CENK İYİ İŞ YAPAR
CENK Tosun ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Cenk'in ilk maçını olumsuz bulmadım. Rakibin sürekli hücumda olması, Everton'ın savunma oynaması, Cenk'in ileride tek başına kalmasını ortaya çıkardı. O ligde oynamak için kalitesi var" diyerek sözlerini noktaladı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:02
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