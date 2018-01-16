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    16 Ocak 2018, Salı
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    geri dönebilir

    Cenk Tosun geri dönebilir
    Beşiktaş Başkanı , yeni kampanyaları için hazırlanın reklam filminde takımın yıldız isimleri Pepe, Quaresma ve Atiba'nın yanı sıra Everton'a transfer olan 'un da oynamasını şu sözlerle yorumladı: "Filmde Cenk Tosun var. Önceden çekilmiş bir film. Transfer olsa bile, ailemizin parçasıdır. Everton'da bizi temsil etmeye gitti ama belki kariyerinin bir noktasında ailesine dönmek isteyebilir. Bu nedenle Cenk'in görüntülerinin kaldırılmasını istemedim."
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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