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    16 Ocak 2018, Salı
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    ’dan ’ya ret

    Talisca’dan Benfica’ya ret
    Beşiktaş'ta, Anderson 'dan müjdeli haber geldi. Brezilyalı yıldız, bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibinin kendisine yaptığı 5 yıllık yeni sözleşme ve senelik ücretini 1.5 milyon euro'dan 2.5 milyon euro'ya çıkarma talebini kabul etmedi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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