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    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Q7: Bizi durduramazlar

    Q7: Bizi durduramazlar
    Ricardo Quaresma ikinci yarı öncesinde çok iddialı. Portekizli yıldız, "'ın şampiyon olması için çalışmalara devam ediyorum. Bizi durdurmak için istediklerini icat edebilirler, ancak hiçbir şey bizi durduramaz" diyerek tüm engelleri aşacaklarını söyledi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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