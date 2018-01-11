Lig "süper", altyapı "zayıf"
Süper Lig'in ilk yarısında 18 kulüpte sadece 25 futbolcu, ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı takımında forma şansı bulabildi.
Ligde bu sezon Bursaspor'da 5, Trabzonspor'da 4, Gençlerbirliği'nde 4, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş ile Antalyaspor'da da ikişer oyuncu, kendi altyapısının ardından ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı takımlarında süre aldı.
Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir ise amatör olarak son kez kendilerinde görev yapan birer futbolcusuna şans verdi.
En çok oyuncu Bursaspor'da oynadı
Bursaspor, 5 oyuncu ile altyapıdan yetişen futbolcularına en çok şans veren ekip oldu.
Yeşil-beyazlı ekipte Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp, Rüştü Hanlı ve Kubilay Kanatsızkuş toplamda 1382 dakika forma giydi.
En çok süreyi Trabzonspor verdi
Trabzonspor, altyapı oyuncularına en fazla süre veren Süper Lig ekibi oldu.
Bordo-mavili ekipte, altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş ve Uğurcan Çakır toplamda 2926 dakika süre aldı.
Yusuf Yazıcı 3, Abdülkadir Ömür ise 1 gollük performans ile takımına katkıda bulundu.
Altyapı oyuncularına süre vermeyenler
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Osmanlıspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin geride kalan 17 haftasında altyapıdan yetişen oyuncularına hiç şans vermedi.
Sezonun ilk yarısında Süper Lig takımlarının, ilk profesyonel sözleşmelerini kendileriyle imzaladığı oyunculara tanıdıkları süreler dakika bazında şöyle:
|Takımlar
|Oyuncu sayısı
|Oynattıkları oyuncular ve aldıkları süre
|Toplam süre
|Bursaspor
|5
|Ertuğrul Ersoy (810), Kubilay Kanatsızkuş (240), Muhammed Şengezer (180), Furkan Soyalp (149), Rüştü Hanlı (3)
|1382
|Trabzonspor
|4
|Yusuf Yazıcı (1341), Abdülkadir Ömür (784), Mustafa Akbaş(756), Uğurcan Çakır (45)
|2926
|Gençlerbirliği
|4
|Ahmet Oğuz (1198), Uğur Çiftçi (1334), Halil İbrahim Pehlivan (160), Yıldırım Mert Çetin (90)
|2782
|Fenerbahçe
|3
|Oğuz Kağan Güçtekin (53), Ahmethan Köse (23), Samed Karakoç (6)
|82
|Beşiktaş
|2
|Necip Uysal (325), Fatih Aksoy (17)
|342
|Antalyaspor
|2
|Zeki Yıldırım (129), Musa Nizam (3)
|132
|Demir Grup Sivasspor
|1
|Ziya Erdal (1113)
|1113
|Medipol Başakşehir
|1
|Mahmut Tekdemir (935)
|935
|Göztepe
|1
|Halil Akbunar (759)
|759
|Atiker Konyaspor
|1
|Selim Ay (392)
|392
|Kasımpaşa
|1
|Hasan Bilal (91)
|91
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:00
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Fernandao'nun şaşırtan değişimi
Toplam 1
Yorum
doğru fernadao nun Fb de ne işi var daha
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Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ANLAŞILAN O Kİ, FATİH HOCA MAÇ GÜNÜ HARİÇ FLORYAYA UĞRAMAYACAK.. BİR SÜRÜ YARDIMCI ALDIĞINA GÖRE..
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Terim restleşmesi
Toplam 9
Yorum
gs aysal ne oldu mancini ler prandelli ler hocanı kaptırdın demiroren e bak beşiktaş a orman nasıl akıllı adam simdi cıkmış konusuosun....
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