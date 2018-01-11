Ligde bu sezon Bursaspor'da 5, Trabzonspor'da 4, Gençlerbirliği'nde 4, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş ile Antalyaspor'da da ikişer oyuncu, kendi altyapısının ardından ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı takımlarında süre aldı.

Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir ise amatör olarak son kez kendilerinde görev yapan birer futbolcusuna şans verdi.



En çok oyuncu Bursaspor'da oynadı

Bursaspor, 5 oyuncu ile altyapıdan yetişen futbolcularına en çok şans veren ekip oldu.

Yeşil-beyazlı ekipte Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp, Rüştü Hanlı ve Kubilay Kanatsızkuş toplamda 1382 dakika forma giydi.



En çok süreyi Trabzonspor verdi

Trabzonspor, altyapı oyuncularına en fazla süre veren Süper Lig ekibi oldu.

Bordo-mavili ekipte, altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş ve Uğurcan Çakır toplamda 2926 dakika süre aldı.

Yusuf Yazıcı 3, Abdülkadir Ömür ise 1 gollük performans ile takımına katkıda bulundu.



Altyapı oyuncularına süre vermeyenler

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Osmanlıspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin geride kalan 17 haftasında altyapıdan yetişen oyuncularına hiç şans vermedi.

Sezonun ilk yarısında Süper Lig takımlarının, ilk profesyonel sözleşmelerini kendileriyle imzaladığı oyunculara tanıdıkları süreler dakika bazında şöyle: