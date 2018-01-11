;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Lig "süper", altyapı "zayıf"

    Lig "süper", altyapı "zayıf"

    'in ilk yarısında 18 kulüpte sadece 25 futbolcu, ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı takımında forma şansı bulabildi.

    Ligde bu sezon 'da 5, 'da 4, Gençlerbirliği'nde 4, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş ile Antalyaspor'da da ikişer oyuncu, kendi altyapısının ardından ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı takımlarında süre aldı.

    , , Kasımpaşa ve ise amatör olarak son kez kendilerinde görev yapan birer futbolcusuna şans verdi.

    En çok oyuncu Bursaspor'da oynadı
    , 5 oyuncu ile altyapıdan yetişen futbolcularına en çok şans veren ekip oldu.

    Yeşil-beyazlı ekipte , , , ve toplamda 1382 dakika forma giydi.

    En çok süreyi Trabzonspor verdi
    , altyapı oyuncularına en fazla süre veren ekibi oldu.

    Bordo-mavili ekipte, altyapıdan yetişen , Abdülkadir Ömür, ve toplamda 2926 dakika süre aldı.

    3, Abdülkadir Ömür ise 1 gollük performans ile takımına katkıda bulundu.

    Altyapı oyuncularına süre vermeyenler
    ekiplerinden Galatasaray, , Aytemiz Alanyaspor, , Kayserispor, Osmanlıspor ve Evkur ise ligin geride kalan 17 haftasında altyapıdan yetişen oyuncularına hiç şans vermedi.

    Sezonun ilk yarısında Süper Lig takımlarının, ilk profesyonel sözleşmelerini kendileriyle imzaladığı oyunculara tanıdıkları süreler dakika bazında şöyle:

    Takımlar Oyuncu sayısı Oynattıkları oyuncular ve aldıkları süre Toplam süre
    Bursaspor 5 Ertuğrul Ersoy (810), Kubilay Kanatsızkuş (240), Muhammed Şengezer (180), Furkan Soyalp (149), Rüştü Hanlı (3) 1382
    Trabzonspor 4 Yusuf Yazıcı (1341), Abdülkadir Ömür (784), Mustafa Akbaş(756), Uğurcan Çakır (45) 2926
    Gençlerbirliği 4 Ahmet Oğuz (1198), Uğur Çiftçi (1334), Halil İbrahim Pehlivan (160), Yıldırım Mert Çetin (90) 2782
    Fenerbahçe 3 Oğuz Kağan Güçtekin (53), Ahmethan Köse (23), Samed Karakoç (6) 82
    Beşiktaş 2 Necip Uysal (325), Fatih Aksoy (17) 342
    Antalyaspor 2 Zeki Yıldırım (129), Musa Nizam (3) 132
    Demir Grup Sivasspor 1 Ziya Erdal (1113) 1113
    Medipol Başakşehir 1 Mahmut Tekdemir (935) 935
    Göztepe 1 Halil Akbunar (759) 759
    Atiker Konyaspor 1 Selim Ay (392) 392
    Kasımpaşa 1 Hasan Bilal (91) 91

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lig "süper", altyapı "zayıf" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN