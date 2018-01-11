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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Genç oyuncular manşet olmasın

    Genç oyuncular manşet olmasın
    Olcay maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki sol kanat, "Tam bir sene önce 'a geldim. Gençler Abdülkadir, Yusuf ve Rahim benim kardeşim. Üstüne koyarak giderlerse Avrupa'da isimlerini sık sık duyarız. Ben, Burak ve Onur onlara destek olmaya çalışıyoruz. Gazetelerde bu manşetler çıkmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Sonra havaya girme şeyleri olmasın" dedi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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