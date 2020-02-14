Ozan Tufan ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! - Son dakika Spor Magazin haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Spor Magazin Haberleri Ozan Tufan ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!

ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!

Ozan Tufan ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!

forması giyen milli futbolcu 'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Genç futbolcu, 14 Şubat 'nde hesabından kız arkadaşı ile ilk kez bir fotoğrafını paylaştı.

forması giyen milli futbolcu 'dan 'ne özel sürpriz bir paylaşım geldi. Genç yıldız, sosyal medya hesabından sevgilisi ile yan yana çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Ozan Tufan böylece sevgilisi ile ilk kez bir fotoğraf paylaşmış oldu. İşte o paylaşım:


  1. 14.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Tufan ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN