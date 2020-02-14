Ozan Tufan ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'dan Sevgililer Günü'ne özel sürpriz bir paylaşım geldi. Genç yıldız, sosyal medya hesabından sevgilisi Rojin Haspolat ile yan yana çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Ozan Tufan böylece sevgilisi ile ilk kez bir fotoğraf paylaşmış oldu. İşte o paylaşım:



