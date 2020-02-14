Ozan Tufan ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı!
Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Genç futbolcu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından kız arkadaşı Rojin Haspolat ile ilk kez bir fotoğrafını paylaştı.
Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'dan Sevgililer Günü'ne özel sürpriz bir paylaşım geldi. Genç yıldız, sosyal medya hesabından sevgilisi Rojin Haspolat ile yan yana çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
Ozan Tufan böylece sevgilisi ile ilk kez bir fotoğraf paylaşmış oldu. İşte o paylaşım:
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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