Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci Net Global Sivasspor'da!

Sivasspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcular Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci ile kadrosunu güçlendirdi. Sivas'a gelen iki oyuncu, Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde, kendilerini Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

14 Eylül 1995'te Almanya'nın Dachau kentinde doğan Efkan Bekiroğlu, futbol kariyerine SC Fürstenfeldbruck altyapısında başladı. Ardından FC Unterföhring, Augsburg II ve 1860 Münih formaları giydi. 2020-2021 sezonunda Türkiye'ye transfer olarak Alanyaspor'da forma giymeye başlayan Efkan, son olarak Ankaragücü'nde mücadele etti. Orta sahada on numara pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde toplam 326 maça çıktı, 93 gol atıp 41 asist yaptı.

Sivasspor, Efkan ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı.

23 Mart 1992'de Almanya'nın Nordenham kentinde dünyaya gelen Tolga Ciğerci, futbol hayatına Wolfsburg altyapısında başladı. Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Ankaragücü'nde mücadele etti.

Ön libero pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki Tolga, kariyerinde toplam 362 maça çıktı, 40 gol atıp 23 asist yaptı. Tolga, ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını da giydi. Sivasspor Tolga Ciğerci ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER TANITIMINDA GASSAL DİZİSİ SÜRPRİZİ

Sivasspor, yeni transferlerini duyurmak için ilgi çekici bir yöntem seçti. Yayınlandığı günden bu yana büyük beğeni toplayan Gassal dizisinden esinlenen kulüp, dikkat çeken bir tanıtım videosu hazırladı. Videoda, dizinin ilk bölümündeki kız isteme sahnesi futbola uyarlanarak eğlenceli bir şekilde sunuldu. Taraftarlar, Yiğidolar'ın bu yaratıcı çalışmasını sosyal medyada büyük ilgiyle karşıladı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede yoğun etkileşim alarak taraftarların takdirini kazandı. (DHA)