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Haberler Sivasspor Sivasspor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

Sivasspor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sivasspor'da son olarak Bülent Uygun ile yollların ayrıldığı resmen açıklandı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 17:15
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Sivasspor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sivasspor'da son olarak Bülent Uygun'un yönetime sunmuş olduğu istifa kararının kabul edildiği öğrenildi.

Kırmızı - beyazlılardan konuyla ilgili açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüp Başkanımız Bahattin Eken ve Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un yapmış olduğu görüşme neticesinde, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır.

Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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