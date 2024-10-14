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Haberler Sivasspor

Sivasspor'un Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 16:44
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Sivasspor'un Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını 14 Ekim Pazartesi günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 5'e 5 turnuva yapan kırmızı-beyazlılar, koordinasyon, çabukluk ve çıkışlar yaptıktan sonra dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile Hatayspor 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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