Yiğido yıkıldı

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşamasına Figueiredo damga vurdu... 4 Eylül Stadı'nda Başakşehir'i ağırlayan Sivasspor, Brezilyalı futbolcunun her iki yarıda attığı gollere engel olamayınca seyircisi önünde 2-1'lik skorla kaybetti... 43. dakikada Crespo'nun sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Uzun süre VAR incelemesi yapılan golde Sambacı'nın topun gerisinde olduğu tespit edildi ve santra yapıldı. Soyunma odasına bu golle 1-0 önde giren Başakşehir, ikinci yarının başında Figueiredo ile bir gol daha buldu. 49'da Sambacı, durumu 2-0 yaptı.

DEĞİŞİKLİKLER YETMEDİ

Sivasspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan isimlerden Turgunboev 82'de sağdan gelişen atakta kale sahasına kesti; Menig boş kaleye gönderdi: 1-2. Ligde 4. galibiyetini alan Başakşehir, Samsunspor mağlubiyeti sonrası moral buldu. Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Sivasspor ise galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. 13 puanlı Başakşehir gelecek hafta evinde Kayserispor'u ağırlayacak. 8 puanda kalan Sivaspor ise Göztepe deplasmanına çıkacak.

MONTELLA DA TRİBÜNDEYDİ

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor- Başakşehir Futbol Kulübü karşılaşmasını izleyen ve notlar alan İtalyan teknik adama tribünde TFF yetkilileri eşlik etti.

UYGUN: GOL OFSAYT

Evinde Başakşehir'e mağlup olan Sivas'ın hocası Bülent Uygun, ilk yarının son anlarında yedikleri golün ofsayt olduğunu iddia ederek şöyle konuştu: VAR'da uzun süre incelenmesine rağmen gol kararı verildi. Çıplak gözle bile net bir pozisyon. Soyunma odasına 0-0 berabere girsek her şey daha farklı olabilirdi. Bu gol bizim dengemizi bozdu, ikinci yarının başında da erken bir gol yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız.