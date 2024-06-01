TRANSFER HABERLERİ: Sivasspor'da Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi uzatıldı!

Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.
Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Başarılı file bekçimiz Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl yenilendi. Detaylar 👉 https://t.co/X1cYzDDbn7 pic.twitter.com/nyu6JyQXSw— EMS Yapı Sivasspor (@Sivasspor) May 31, 2024