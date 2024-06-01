Haberler Sivasspor TRANSFER HABERLERİ: Sivasspor'da Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi uzatıldı!

TRANSFER HABERLERİ: Sivasspor'da Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi uzatıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 33 yaşındaki file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 09:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Sivasspor'da Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi uzatıldı!

Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.

Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı!
F.Bahçe'ye dünya yıldızları bir bir gelecek!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a! Transferde yılın bombası...
AK Partili belediyelerden 10 maddeli tasarruf planı! Genelge hazırlandı! Kurallar tek tek sıralandı
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu
Galatasaray'da Mertens kararı! Sözleşme şartları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Süper Lig'in en değerli yıldızı!
Sivasspor’da Rey Manaj farkı!
LGS PUAN HESAPLAMA 2024 | LGS puanı nasıl hesaplanır? Doğru, yanlış, net sayısıyla LGS sınav puanı hesapla
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (1 Haziran)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Haziran rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! F.Bahçe Mourinho'yu açıkladı! 10:10
Filenin Sultanları ABD karşısında! Filenin Sultanları ABD karşısında! 10:07
Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? Metz - Saint Etienne maçı ne zaman? 10:01
Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! Sivasspor'da Ali Şaşal Vural kararı! 09:55
Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... Beşiktaş'ta ayrılıklar peş peşe! Aboubakar... 09:46
Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! Giresunspor'da Metin Aydın dönemi! 09:37
Daha Eski
Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu Mourinho'dan 2 yıldıza telefon! İşte transfer raporu 09:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Haziran bugün kimin maçı var? 08:20
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar 00:52
Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in 00:52
Azerbaycan’ı tek golle geçtik Azerbaycan’ı tek golle geçtik 00:47
Ada'da şampiyonluk kutlaması Ada'da şampiyonluk kutlaması 00:46