TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir Matchoi Djalo ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
✍🏼 Hoş geldin Matchoi Djalo Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OyzsKBQecW— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) March 12, 2024