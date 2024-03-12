TRANSFER HABERLERİ: Başakşehir Matchoi Djalo ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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