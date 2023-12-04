Servet Çetin: Fenerbahçe hak etti!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuk ekipten teknik direktör Servet Çetin açıklamlarda bulundu.

İŞTE SERVET ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI:

İlk yarı istediğimiz gibi başladık. Önde bastık, Fenerbahçe'nin geride oyun kurmasına izin vermedik. Uzun topa zorladık. Uzuna zorlayacağız, ikinci topu biz alırsak atak yapacağız diye çalışmıştık. Maalesef bir tane golü ikinci topu alarak attılar. Büyük takım farkı bu, pozisyon yakalayınca değerlendiriyorlar. Önde bastık, oynama isteğini gösterdik, golü de bulduk. O ara biraz tutabilsek... Çok basit goller yedik. İyi bir futbol oynadık. Hiç geriye yaslanmadık. Trabzonspor maçında çekilmiştik ama burad hiç çekilmedik. Top oynamada eşitiz, paslarda biz üstünüz. Kaliteli ayaklar işi çözdüler. Yazık oluyor yani. İyi oynamasak üzülmeyeceğiz. İyi oynayıp sonuca yansıtamıyoruz. Fenerbahçe hak etti. Başka da bir şey söyleyemiyorum.