Sivasspor Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde 3. bölgede sonlandırma çalışıp, yarım sahada çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular gerçekleştirilen antrenmanda yer almazken, sakatlığını atlatan Burak Kapacak koşu yaparak idmanlara geri döndü.

Kırmızı-beyazlı ekip, 18 Kasım'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele 27 Kasım Pazartesi saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.