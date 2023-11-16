Sivasspor Trabzonspor maçı çalışmalarına devam etti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına fitness salonunda ve sahada yaptığı çalışmayla devam etti.

Kırmızı-beyazlılar günün ilk çalışmasında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya çıkan sporcular Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde ısınma hareketleri yaptı. Ardından sınırlı alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, sakatlığı devam eden Modou Barrow ise düz koşu yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.