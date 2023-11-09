Sivasspor iddialı

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, deplasmanda Karagümrük ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Çetin, geçen hafta oynadıkları Adana Demirspor maçında çok pozisyon bulmalarına rağmen bir puan aldıklarını, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Rakiplerini analiz etmeye çalıştıklarını vurgulayan 42 yaşındaki genç teknik adam, "Karagümrük maçında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Skor nasıl olur, göreceğiz. Her maçın analizini oyuncu arkadaşlarımıza gösteriyoruz, iyi yönlerini de eksik yönlerini de gösteriyoruz. Tek sıkıntımız finalde ya gol atamamışız, ya final pasını verememişiz, ya iyi bir vuruş yapamamışız ya da duran toptan gol yemişiz. 14 gol yemişiz, bunun 4 tanesi duran toptan, 4 tanesi bireysel hatadan. Organize şekilde ya bir ya da 2 gol yemişizdir. Antrenmanda farklı şekilde bunları çalışıyoruz. Her hafta rakibe göre farklı çalışmalar yapıyoruz. Gece yatana kadar rakip takımın analizini çıkartıyoruz ve sonra antrenmanda işlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

KAPACAK VE BARROW YOK

Servet Çetin, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Burak Kapacak ve Modou Barrow'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Çetin, iki oyuncunun da Fatih Karagümrük karşılaşmasında büyük ihtimalle forma giyemeyeceğini söyledi.