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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Beşiktaş maçı bizim için özel

Hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, “Zor bir maç bizi bekliyor açıkçası. Özellikle içeride taraftarının önünde başka bir oyun oynayan bir takım var. Bu maç da bizim için tabii bir anlamda özel bir maç” dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 20:25
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Beşiktaş maçı bizim için özel

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan EY Sivasspor çalışmalarına başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çetin, Beşiktaş maçının zor geçeceğini söyleyerek, "Zor bir maç bizi bekliyor açıkçası. Özellikle içeride taraftarının önünde başka bir oyun oynayan bir takım var. Çalışmalarımıza bugün başladık. Rakibimizi iyi analiz edip, iyi değerlendirip, doğru karşılamak istiyoruz. İnşallah iyi bir neticeyle de ayrılırız. Herkes elinden geldiğince maçı kazanmak için puanlar alabilmek için sahada mücadele verecek. Bu maç da bizim için tabii bir anlamda özel bir maç. Orada da kazanırsak 3 puan alacağız. Ben oyuncu arkadaşlara da söylüyorum, oyundan keyif almalarını, oyun oynamalarını istiyorum. Böylesi maçlardan keyif almalarını gerektiğini anlatacağım. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz" dedi.

"TRANSFER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarına ilişkin yöneltilen soruya Çetin, "Transfer yapmaya çalışıyoruz. Modou Barrow aramıza katıldı bugün, ama tam hazır değil. Onun durumuna bakacağız, testlerini yapacağız bakalım ne kadar açığı var onu kısa sürede takıma atabilirsek iyi olur. Son 3 maçtır oyuna müdahale etmekte gecikiyoruz. Yani işin açıkçası bilerek gecikiyoruz. Çünkü hazır olmayan oyuncumuzu sokmak zorunda kalıyoruz. Mesela 2 maçtır kenara sokuyoruz, bunu istemiyoruz ama zorunluluktan yaptığımız değişiklik oluyor. Samsun maçı ve bu Antalya maçında gerçekten müdahale edebilecek ilerideki oyuncularımıza destek olabilecek ileri oyuncusu olmuş olsaydı bence bu maçlar daha farklı olurdu diye düşünüyorum ama tabii bahane olarak da göstermiyorum bunu" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Bir gazetecinin, "Beşiktaş maçının ardından milli maç arası var. Arayı nasıl değerlendireceksiniz?" şeklindeki sorusuna Çetin, "Dört gözle o arayı bekliyoruz. Çünkü gerçekten Rey Manaj geldi hazır değildi. Barrow'un durumuna bakacağız. Büyük ihtimalle de hazır değiliz. Kendisi çalışmış biraz ama yeterli değil. Arada hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Belki Cumhuriyet Kupası oynayacağız ama o da net değil. Bir tane maç oynayacağımız kesin, o maçta da bu arkadaşlarımızı oynatıp biraz daha tempolarını arttırabilmek için iyi olur. Ondan sonra da inşallah hepsi hazır olursa biraz daha güçlü takım olabiliriz" yanıtını verdi.

Forvet transferine ilişkin yöneltilen soruya da Çetin, şu yanıtı verdi;

"Araştırıyoruz, bir oyuncu daha alma ihtiyacımız var inşallah. Yönetimimiz de gerçekten çalışıyor. Hep telefonlarla istişare içerisindeyiz. Gelen oyuncuları değerlendiriyoruz. Bir tane de oyuncu almamız lazım o bölgeye. Çünkü olası bir ceza, sakatlık durumunda sıkıntı yaşayabiliriz. Bir de Manaj'ın hazır olmamasını da göz önünde bulundursak acilen alınmamız gereken bir bölge."

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

YENİ TRANSFER İLK İDMANINA ÇIKTI

Yiğidolar'ın yeni transferi Modou Barrow ise takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Barrow antrenman öncesi takım arkadaşları ile tanıştı.

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