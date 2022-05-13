Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan taraftara çağrı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u eleyerek finale yükselen Sivasspor'da büyük bir mutluluk yaşanıyor. Tarihinde ilk kez finale yükselen Yiğidolar, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kayserispor'la dev finalde kozlarını paylaşacak. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Gerçekten çok zor bir maç oldu. Bir ara avantaj kaybettiğimiz dönemler oldu ama arkadaşlarımız geri dönmeyi bildiler ve finale olacak sonucu elde ettiler. Başta hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



TARAFTARIMIZ MUHTEŞEMDİ

Bu sezon ilk defa dolu tribünler önünde oynadıklarının altını çizen Başkan Otyakmaz, "Muhteşemdiler. Taraftarın ne kadar önemli olduğunu, futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu bu maçta bir kez daha gördük. Özlemişiz, teşekkür ederiz geldikleri için, İstanbul'daki final maçına da bütün taraftarları davet ediyoruz. İstanbul'da Sivaslıların ne kadar çok olduğunun bir şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerekiyor. Bütün herkesi final maçımıza davet ediyoruz" diye dev final öncesinde Sivas camiasından destek istedi.



İKİ TAKIM DA FİNALİ HAK ETTİ

Başkan Mecnun Otyakmaz, iki takımın da finali hak ettiğini belirterek, Anadolu derbisi oynayacaklarını vurguladı. Başkan Otyakmaz, "Kayserispor ile oynanacak olan final maçı Anadolu derbisi olacak" dedi.



ZABAĞA GADAR BURDAYIH!

Sivasspor'un finale yükselmesi, kentte coşkuyla kutlandı. Tarihi Kent Meydanı olmak üzere cadde ve meydanları dolduran Sivaslılar, sevinç gösterilerinde bulundu. Yiğidolar, arabalarıyla kentte konvoy yaptılar.