Sivas’ta direklerle dans

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Sivasspor, düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u konuk etti. Kalecilerin devleştiği maçta, ikinci yarıda her iki takımın da birer topu direkten dönerken, karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Sivas'ta Yatabare ve Kayode, Erzurum'da Da Costa ve Osman çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda 66'da Dadaş'ta Gomes'in şutu direkten döndü. 82'de Yiğido'da da Kone direğe takıldı. Sivas ekibinde Beşiktaş'tan son gün transfer edilen Boyd, 55'te oyuna girdi. Erzurumspor'un yeni transferleri Butko ve Rahman ise mücadelenin son bölümünde süre buldu. Kırmızı-beyazlılar bu sezon 10. beraberliğini aldı. Sivas'tan puanla dönen Erzurumspor ise son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlikle düşmeme yolunda camiasına umut dağıttı.



ÇALIMBAY UMUTLU

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 5 maçtır kazanamamalarına rağmen umutlu konuştu. Takımından memnun olduğunu belirten Çalımbay, iyi bir şekilde seneyi bitireceklerini belirtti. Erzurum hocası Mesut Bakkal ise, "Gidişatımız iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi ileride çok daha rahatlatacaktır" diye konuştu.



ÇOK ŞANSSIZDIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto, K.Gümrük karşısında yenilgiyi hak etmediklerini, çok şanssız goller yediklerini vurguladı. Portekizli hoca, "İlk golde top bize çarpıp gitti. İkinci golde de orta kesmek istediler ve gol oldu. Maçta olanları ve bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum ben" değerlendirmesinde bulundu.