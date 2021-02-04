Haberler Sivasspor Sivas’ta direklerle dans

’ta direklerle dans

Golsüz biten maçta, iki takımın da birer topu direkten döndü. Yiğido’nun galibiyet hasreti 5 maça çıktı, Dadaşlar ise son 4 maçında 8. puanını aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:41 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Sivas’ta direklerle dans

'de çıkışa geçmek isteyen , düşmeme mücadelesi veren 'u konuk etti. Kalecilerin devleştiği maçta, ikinci yarıda her iki takımın da birer topu direkten dönerken, karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk yarıda 'ta ve , 'da ve çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda 66'da Dadaş'ta 'in şutu direkten döndü. 82'de Yiğido'da da direğe takıldı. Sivas ekibinde 'tan son gün transfer edilen , 55'te oyuna girdi. Erzurumspor'un yeni transferleri ve ise mücadelenin son bölümünde süre buldu. Kırmızı-beyazlılar bu sezon 10. beraberliğini aldı. Sivas'tan puanla dönen Erzurumspor ise son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlikle düşmeme yolunda camiasına umut dağıttı.

ÇALIMBAY UMUTLU
Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 5 maçtır kazanamamalarına rağmen umutlu konuştu. Takımından memnun olduğunu belirten Çalımbay, iyi bir şekilde seneyi bitireceklerini belirtti. Erzurum hocası Mesut Bakkal ise, "Gidişatımız iyi. Bu şekilde devam etmemiz bizi ileride çok daha rahatlatacaktır" diye konuştu.

ÇOK ŞANSSIZDIK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sa Pinto, K.Gümrük karşısında yenilgiyi hak etmediklerini, çok şanssız goller yediklerini vurguladı. Portekizli hoca, "İlk golde top bize çarpıp gitti. İkinci golde de orta kesmek istediler ve gol oldu. Maçta olanları ve bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum ben" değerlendirmesinde bulundu.

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