Haberler Sivasspor Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'dan Sivasspor'a büyük piyango!

, ve 'dan 'a büyük piyango!

'ne direkt olarak gruplardan katılan 'a büyük bir piyango vurdu. Aytemiz , ve son olarak 'ın da Avrupa defterini kapatmasının ardından Yiğidolar 10 milyon euro'luk yayın gelirini kasasına koyacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 10:42
Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'dan Sivasspor'a büyük piyango!

, Aytemiz Alanya ve son olarak 'ın 'nden elenmesiyle; direkt olarak gruplarda mücadele edecek olan Demir Grup , yayın gelirinin tek başına sahibi olacak.

Kırmızı beyazlılar, gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon euro'luk geliri kasasına koyacak. 2020-21 sezonunda ülkemizi 'nde temsil edecek tek takım olan de en az 30 milyon euro kazanacak. Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde bu gelirler de artacak. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon euro kazanmıştı.

4.'LÜK İÇİN ÜZÜLMÜŞTÜ
'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, son haftalarda düşüş yaşadı ve sezonu 4. sırada bitirebildi. 'un Avrupa'dan men cezası alması nedeniyle lig 3.'süne geçen Devler Ligi ön eleme biletini yitiren Sivas buna rağmen üç takımın elenmesiyle Avrupa Ligi yayın havuzundaki tüm parayı tek başına alma şansı buldu.


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