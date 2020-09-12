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Haberler Sivasspor Son dakika: Sivasspor'da Aaron Appindangoye şoku! 8 hafta yok

Son dakika: 'da şoku! 8 hafta yok

Son dakika haberi... ekibi , ayak bileğinden sakatlanan savunma oyuncusu 'nin ameliyat olacağını ve 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:36
Son dakika: Sivasspor'da Aaron Appindangoye şoku! 8 hafta yok

ekibi , takımın geçtiğimiz sezonki başarısında büyük pay sahibi olan savunma oyuncusu 'nin 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Geçtiğimiz sezon sonunda sakatlanan 28 yaşındaki Gabonlu stoperin ayak bileğinden ameliyat olacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."