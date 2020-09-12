Son dakika: Sivasspor'da Aaron Appindangoye şoku! 8 hafta yok

Süper Lig ekibi Sivasspor, takımın geçtiğimiz sezonki başarısında büyük pay sahibi olan savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Geçtiğimiz sezon sonunda sakatlanan 28 yaşındaki Gabonlu stoperin ayak bileğinden ameliyat olacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."