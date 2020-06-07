Yiğido’nun gözü zirvede

Tesislerinde yoğun bir tempoyla kalan 8 haftanın hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iddialı sözler sarf etti. Birçok takıma göre çalışmalara erken başladıklarını söyleyen Çalımbay, "Şampiyonluğa bu kadar yakın olduğumuz bir sezonda kalan 8 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacakları maçlarda yaşanacak puan kayıpları da bizim işimize yarayacaktır. Son maça kadar pes etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.