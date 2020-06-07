Yiğido’nun gözü zirvede
Tesislerinde yoğun bir tempoyla kalan 8 haftanın hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iddialı sözler sarf etti.
Tesislerinde yoğun bir tempoyla kalan 8 haftanın hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, iddialı sözler sarf etti. Birçok takıma göre çalışmalara erken başladıklarını söyleyen Çalımbay, "Şampiyonluğa bu kadar yakın olduğumuz bir sezonda kalan 8 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacakları maçlarda yaşanacak puan kayıpları da bizim işimize yarayacaktır. Son maça kadar pes etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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