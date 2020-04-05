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05 Nisan 2020, Pazar
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: Maçlar seyircisiz oynanmalı

Rıza Çalımbay: Maçlar seyircisiz oynanmalı

Çalımbay Fotomaç'a konuştu: Ligi tamamlamak istiyorsak çarşamba ve pazar maçları oynayıp, 1 ay içinde sezonu tamamlarız. Daha önce dediğim gibi bunun için çok uygun. Ancak tüm maçlar seyircisiz oynanmalı. Zirve yarışındaki diğer 3 takımın birbirleriyle maçları var. Şampiyonluk için de çok avantajlıyız.

Liglerin ertelenmesinin ardından birçok farklı senaryo yazılıp çizilirken, Çalımbay, "Maçlar 'da oynansın" fikrini ortaya atmıştı. Birçok teknik adam da bu konuda olumlu görüş belirtirken, tecrübeli hoca yeni önerilerde de bulundu. FOTOMAÇ'a konuşan Çalımbay'ın öne çıkan sözleri şöyle: "Ligi tamamlamak istiyorsak, çarşamba ve pazar haftada iki maç oynayıp, bir sezonu tamamlarız. Antalya'da tüm takımları ağırlayacak otel ve tesisler mevcut. Ancak ne olursa olsun tüm maçlar seyircisiz oynanmalı. Kimsenin seyircisi karşılaşmalara alınmamalı. Hem dünyaya da örnek olabiliriz."

'FUTBOLU DÜŞÜNEN YOK'
"Seyircisiz oynanan maçlar da ertelenebilirdi. Gerçekten bu salgın sürecinin ilk başından bu yana oyuncuları motive etmek çok zordu. Oyuncuların hiçbirinin kafasında yoktu ve hala da yok. Tek istedikleri şey ailelerinin yanında olmak. Futbol artık konuşulmuyor. Biz de kulüp olarak ilk günden itibaren tüm takıma virüsle ilgili her türlü bilgiyi verdik. Akabinde tesisleri kapattık ve kimseyi almadık. İki günde bir oyuncularımız doktor tarafından kontrol ediliyor. Sıkıntımız yabancı oyuncularının ailelerinin yanında olmaması. Annesini, babasını özleyen yabancı arkadaşlarımız var."

'SİVAS'TAN HİÇ ÇIKMADIM'
"Futbolculara evlerinde neler yapmaları gerektiğinde program halinde verdik. İnşallah bu sıkıntı çözülür ve haziran ayında ligler tekrar başlar. İşimiz futbol ama öyle bir duruma geldik ki, biz bile konuşmak istemiyoruz artık. Ben de Sivas'tan hiç çıkmadım. Ailem İstanbul'da. Tabii ki ben de çocuklarımı özledim. İnşallah bir an önce şu sıkıntılı süreçten çıkarız."

'ŞAMPİYONLUK İÇİN HALA AVANTAJLIYIZ'
"Bana göre futbolcular dinlenmiş olacak ve tek eksikleri antrenman olabilir. Onları ligler başlayacak gibi hazır tutmaya çalışıyoruz. Maçları oynamak zor bir şey değil. 10-15 günde takımı hazırlarız. Ancak en önemli şey kafaları. Takımdaki oyuncuları psikolojik olarak düzelttikten sonra hallolur. Zirve yarışındaki rakiplerimizin hepsinin birbirleriyle maçları var. Şampiyonluk için çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum."

SİVAS'IN YILDIZI BOŞ DURMUYOR
Bu sezon gösterdiği performansla devlerin listesine giren Sivassporlu Hakan Mert Yandaş, dün tesislerde idman yaptı. Teknik direktör ile birlikte çalışan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Çalımbay ile ayak tenisi oynarken çektiği fotoğrafı paylaşan Mert altına da, "Kim kazanır?" notunu düştü. Bu arada 25 yaşındaki futbolcunun her gün tesislere giderek tek başına idman yaptığı öğrenildi.

  1. 5.4.2020
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