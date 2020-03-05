Sivasspor sahasında 318 gündür yenilmiyor - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Sivasspor'dan 318 günlük seri!

sahasında 318 gündür yenilmiyor

Sivasspor sahasında 318 gündür yenilmiyor

takımlarından , bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi. Kırmızı-beyazlılar en son geçtiğimiz sezon 2019’da oynanan maçında mağlubiyet almıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı , , Ankaragücü, , , , , ve maçından galibiyetle , ve maçından beraberlikle ayrılan , ligde başarılı bir istatistiğe imza attı. Sivasspor, sahasındaki 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 39 puan toplamayı başardı.

EN SON GEÇEN SENE YENİLDİ
'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 2019'da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, bu süre zarfının ardından seyircisi önünde toplamda 318 gün mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor'un bu sezonki iç saha maçları şöyle:

Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 1
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1
Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0
Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0
Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 1 - Göztepe: 0
Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor sahasında 318 gündür yenilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN