CANLI | Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

Sivasspor ve Başakeşehir, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yiğidolar, bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak dev kulüpleri arkasında bıraktı ve liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise sessiz sedasız yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor...

İLK 11'LER:

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

NOTLAR:

SİVASSPOR SERİ PEŞİNDE

Ligde son iki maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK'ye 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ikinci sırada yer alan takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Sivas ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Bu sezon iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, rakip filelere 20 gol attı, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta da iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

SKULETIC AMELİYAT OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakası sırasında elinden sakatlanan lider Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun 1 hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor..