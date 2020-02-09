Sivasspor'a 4. şok! Henüz maç başında...
Demir Grup Sivasspor'un sakatlıklardan dolayı başı dertte... Daha önce Skuletic, Marcelo Goiano ve Emre Kılınç'ın ardından Barış Yardımcı da ilk 10 dakika içinde sakatlanarak oyun dışına çıktı.
Demir Grup Sivaspor'da şanssızlıklar üst üste geldi. Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Anadolu ekibinde yeni transfer Skuletic ve Marcelo Goiano'nun ardından Emre Kılınç da maça çıkamamıştı.
BARIŞ YARDIMCI DA SAKATLANDI
Öte yandan Sivasspor'un Başakşehir ile ile karşı karşıya geldiği müsabakada istenmeyen bir olay daha yaşandı. Buna göre Barış Yardımcı, maçın henüz 10. dakikası olmadan sakatlanarak oyun dışında kaldı.
FATİH AKSOY BÖLGE DEĞİŞTİRDİ
Barış'ın maçtan çıkmasının ardından Claudemir oyuna girerken, Fatih Aksoy bek bölgesine geçti. Öte yandan Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Isaac Cofie de kadroda yer almıyor.
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