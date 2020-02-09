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09 Şubat 2020, Pazar
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'a 4. şok! Henüz maç başında...

Sivasspor'a 4. şok! Henüz maç başında...

Demir Grup 'un sakatlıklardan dolayı başı dertte... Daha önce Skuletic, ve Emre Kılınç'ın ardından da ilk 10 dakika içinde sakatlanarak oyun dışına çıktı.

Demir Grup Sivaspor'da şanssızlıklar üst üste geldi. Süper Lig'in 21. haftasında Medipol ile karşılaşan Anadolu ekibinde yeni transfer Skuletic ve 'nun ardından Emre Kılınç da maça çıkamamıştı.

BARIŞ YARDIMCI DA SAKATLANDI

Öte yandan 'un Başakşehir ile ile karşı karşıya geldiği müsabakada istenmeyen bir olay daha yaşandı. Buna göre , maçın henüz 10. dakikası olmadan sakatlanarak oyun dışında kaldı.

FATİH AKSOY BÖLGE DEĞİŞTİRDİ

Barış'ın maçtan çıkmasının ardından Claudemir oyuna girerken, Fatih Aksoy bek bölgesine geçti. Öte yandan Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Isaac Cofie de kadroda yer almıyor.

  1. 09.02.2020
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