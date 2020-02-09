MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Başakşehir
Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele, Başakşehir'den Demba Ba ve Sivasspor'dan Yatabare'nin golleriyle 1-1 sona erdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk golü İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'den geldi. Demba Ba, dakikalar 66'yı gösterdiğinde skoru 1-0'a getirdi.
Sivasspor, 80. dakikada Yatabare'nin golüyle Başakşehir'e cevap verirken, bu gol aynı zamanda maç sonucunu belirledi. Her iki takım da 1-1'lik skorla puanları paylaştı.
Bu sonuçla Sivasspor, puanını 42'ye çıkartarak yeniden zirveye yerleşirken, Medipol Başakşehir 40 puanla 3. sıraya yerleşti.
Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Başakşehir ise evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 18:22
- Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?
- Beşiktaş: Ahmet Nur Çebi'nin dirseğinde kırık oluşmuştur
- Vestel Venus Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
- Sivasspor'a 4. şok! Henüz maç başında...
- Jokey Selim Kaya: Kararımı verdim artık özel atlara bineceğim
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Başakşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.