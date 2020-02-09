MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Başakşehir | ÖZET İZLE - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Başakşehir

MAÇ SONUCU | 1-1

MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Başakşehir

'in 21. haftasında ve karşı karşıya geldi. Mücadele, Başakşehir'den Demba Ba ve 'dan Yatabare'nin golleriyle 1-1 sona erdi.

'in 21. haftasında Demir Grup ve Medipol karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'den geldi. Demba Ba, dakikalar 66'yı gösterdiğinde skoru 1-0'a getirdi.

, 80. dakikada Yatabare'nin golüyle Başakşehir'e cevap verirken, bu gol aynı zamanda maç sonucunu belirledi. Her iki takım da 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 42'ye çıkartarak yeniden zirveye yerleşirken, Medipol Başakşehir 40 puanla 3. sıraya yerleşti.

Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Başakşehir ise evinde ile karşı karşıya gelecek.

  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 18:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Başakşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN