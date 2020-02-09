MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-1 Başakşehir

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk golü İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'den geldi. Demba Ba, dakikalar 66'yı gösterdiğinde skoru 1-0'a getirdi.

Sivasspor, 80. dakikada Yatabare'nin golüyle Başakşehir'e cevap verirken, bu gol aynı zamanda maç sonucunu belirledi. Her iki takım da 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 42'ye çıkartarak yeniden zirveye yerleşirken, Medipol Başakşehir 40 puanla 3. sıraya yerleşti.

Sivasspor, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Başakşehir ise evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.