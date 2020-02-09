Rıza Çalımbay: VAR'a gitse belki farklı şeyler çıkacaktı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçının ardından düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Yenik duruma düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını belirten Çalımbay, "Bizim açımızdan kritik bir maçtı. İyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. 2 gün önce kupa maçı oynadık. 5-6 takımı etkileyecek sakatlar vardı. Kulübede ofansa müdahale edecek oyuncumuz yok gibiydi, Yasin dışında. Maçın başından sonuna mükemmel oynadık. Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golü bulduk. İlk yarıda son paslara dikkat etsek rahatlıkla galip gelebilecektik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Eksikler mazeret değil, mükemmel oynadık. Antep'te sadece istediğimizi oynayamadık" dedi.

"BİR TANE PENALTIMIZ YOK!"

Sezon başından bu yana kendi lehlerinde VAR'a gidilmediğinden şikayetçi olan deneyimli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzüldüğüm bir kere de bizim için VAR'a gitsinler. Maalesef bir tane penaltımız yok. Pozisyon mu yok, hayır bir sürü var. VAR'a gitseler belki bir şey görürler. Oysa 1 santim ile Rize maçında golümüzü yediler. Oyun olarak çok memnunum. Yolumuz çok uzun. Haftaya kritik maçımız var. Kupada maçımız var. O maçın saatinin geç olduğunu söyledik. Onun ardından Trabzon'da çok çok önemli bir maç oynayacağız. Hedefimiz oradan puan ve puanlarla dönmek. Eksikler de gelebilirse daha alternatifli kadro ile gitmiş olacağız."

"BİZE SAYGI GÖSTERMELERİ GEREKİYOR"

Son dakikalarda tartışılan penaltı pozisyonunda VAR'a bakılmamasına tepki gösteren Çalımbay, "Bizimkine bakmazlar, Rize maçında da var. VAR, var ve gitmiyorlar. Gitseler belki görecekler. Ligde daha 1 tane penaltı atamadık. Mütevazi bir takımız. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermesi gerekiyor. O pozisyonda VAR'a gitse belki farklı şeyler çıkacaktı" şeklinde konuştu.