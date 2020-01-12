Sivasspor’da söz hocanın
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Transferle ilgili bilgi veren Çalımbay, "Yasin Öztekin, yarın (bugün) idmana çıkacak. Kadromuzu, sahaya çıkan 11'i değiştirecek değiliz ama alternatif bir kadroya ihtiyacımız vardı" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Transferle ilgili bilgi veren Çalımbay, "Yasin Öztekin, yarın (bugün) idmana çıkacak. Kadromuzu, sahaya çıkan 11'i değiştirecek değiliz ama alternatif bir kadroya ihtiyacımız vardı" dedi. Çalımbay, Alper Potuk'un ise hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını söyledi.
4 PENALTIMIZ VERİLMEDİ
Çalımbay, hakem kararlarıyla ilgili de kısa bir yorumda bulundu. Tecrübeli hoca, "İlk yarıda bizim lehimize hiç penaltı verilmedi. VAR'a gidilmeye gerek duyulmadı. Bence en az 4 penaltımız vardı, verilmeyen. Ancak aleyhimize birçok kez penaltı kararı çıktı" dedi.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Sivasspor’da söz hocanın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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