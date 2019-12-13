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13 Aralık 2019, Cuma
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maçıyla ilgili iddialı konuştu

Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialı konuştu

lideri un teknik direktörü , maçı öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

lideri hafta sonu sahasında 'yi konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü A Spor'a konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcının sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

Fenerbahçe hazırlıkları gayet iyi gidiyor, saha şartları da çok iyi. Sakatlıklar haricinde bir sıkıntımız yok, Hakan Arslan'ın cezalı olması sıkıntılı duruma düşürdü. Mert Hakan'ın ve Caner'in hafif sakatlıkları var, maç saatine yetişeceklerdir. Malatya maçı çok zor maçtı, deplasman maçları özellikle çok zor. O maçta da kontrollü oynayıp, çok güzel bir skor aldık. Fenerbahçe tehlikeli bir ekip ama bizde bütün doğruları yapıp, galip gelmek istiyoruz. Biz sadece kazanmak istiyoruz, Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Yarın küçük bir kampa gireceğiz, bütün eksiklikleri tamamlayıp Fenerbahçe maçına hazır olacağız. Fenerbahçe ile oynuyoruz sonuçta, üç büyüklerde hangi takımlar olursa olsun çok zor maçlar oluyor ama bizde ciddi bir şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz.

Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmek istiyoruz

  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 16:02
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