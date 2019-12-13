Rıza Çalımbay Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialı konuştu
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi canlı yayında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor hafta sonu sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay A Spor'a konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcının sözlerinden öne çıkanlar şöyle;
Fenerbahçe hazırlıkları gayet iyi gidiyor, saha şartları da çok iyi. Sakatlıklar haricinde bir sıkıntımız yok, Hakan Arslan'ın cezalı olması sıkıntılı duruma düşürdü. Mert Hakan'ın ve Caner'in hafif sakatlıkları var, maç saatine yetişeceklerdir. Malatya maçı çok zor maçtı, deplasman maçları özellikle çok zor. O maçta da kontrollü oynayıp, çok güzel bir skor aldık. Fenerbahçe tehlikeli bir ekip ama bizde bütün doğruları yapıp, galip gelmek istiyoruz. Biz sadece kazanmak istiyoruz, Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Yarın küçük bir kampa gireceğiz, bütün eksiklikleri tamamlayıp Fenerbahçe maçına hazır olacağız. Fenerbahçe ile oynuyoruz sonuçta, üç büyüklerde hangi takımlar olursa olsun çok zor maçlar oluyor ama bizde ciddi bir şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz.
- 13.12.2019
- Güncelleme: 13.12.2019 16:02
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Wolves 4-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Toplam 4
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Beşiktaş.
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MAÇ SONUCU | Basel 2 - 0 Trabzonspor
Toplam 2
Yorum
Dost Ülke puanına katkılarından dolayı teşekkürler Trabzon.
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29 bin TL ceza
Toplam 2
Yorum
engin o kadar çakmak atıldı Antalyaya ceza yok. Trabzon deplasman takımı ceza alıyor. Ya yok vallahi insanın aklıyla alay ediyorlar..
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