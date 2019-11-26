Son iki haftayı lider olarak kapatan Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.
İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Sivasspor yarın yapacağı tek idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 26.11.2019
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Antistanbul Okay şart
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Lider Sivasspor’da Kasımpaşa hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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