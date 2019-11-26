Konya isyanda

Beşiktaş'a kaybeden Konya'da Başkan Hilmi Kulluk hakem Fırat Aydınus'a sert tepki gösterdi. Nizami gollerinin iptal edildiğini savunan Kulluk, "Aydınus'un orta hakem ve VAR hakemi olarak bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyorum" dedi.