Konya isyanda - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Konya isyanda

isyanda

Konya isyanda

'a kaybeden 'da Başkan hakem 'a gösterdi.

'a kaybeden 'da Başkan hakem 'a gösterdi. Nizami gollerinin iptal edildiğini savunan Kulluk, "Aydınus'un orta hakem ve VAR hakemi olarak bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyorum" dedi.

  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konya isyanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN