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31 Ekim 2019, Perşembe
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kupa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır

4. turunda yarın 2. Lig temsilcisi ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde top kapma oynadı, pas çalışması ve çift kale maç yaptı. İdmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli katılmadı.

Sivasspor, öğleden sonra karşılaşma için 'ya hareket edecek.

4. tur maçında 31 Ekim Perşembe günü saat 13.45'te OSTİM Stadı'nda ile karşılaşacak.

  1. 31.10.2019
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