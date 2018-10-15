Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmanın ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 15.10.2018 20:09
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın
Toplam 1
Yorum
SERHAT tüm internet haberlerinde bu takımlar yazıyor.hepsinde.ziraat t kup bb.erzurum yokmu.yada erzurum süper lig de değilmi
-
Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
XMEN BAŞKASININ EŞİNE LAF UZATAN BU UTANMAZ REZİL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİDİR...
-
Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
emmy bi tarafın kalktı evli bayana asıl,eşinin burnunu kır,silahla hastaneye git oh nesin olum sen para değiştirmiş seni kişiliğini kaybetmişsin
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.