Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da maçı hazırlıkları sürdü

    Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürdü

    Demir Grup , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmanın ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 15.10.2018 20:09
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