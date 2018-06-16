Sivaslı Emre’ye 4 Büyükler talip – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Sivaslı Emre’ye 4 Büyükler talip

    Sivaslı Emre’ye 4 Büyükler talip
    'da Emre Kılınç için flaş açıklaması geldi. 23 yaşındaki sol kanadın menajeri Cihangir Güner, "Emre Kılınç'la Başkan Mecnun Odyakmaz'ın talimatıyla transfer görüşmesi yapılmayacak. G.Saray ve da ilgileniyor" dedi. Yiğido'yla 2020'ye kadar kontratı bulunan Emre, geçen sezon oynadığı 36 karşılaşmada 2 gol, 6 asistle dikkatleri çekti.
    1. 16.6.2018
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