Stoper ve orta saha alacağız

Yeni sezonda ilk 5'i hedefleyen Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer müjdesi verdi.
Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Yeni sezonda ilk 5'i hedefleyen Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer müjdesi verdi. Fuat Çapa, "Eksik olan mevkilerimiz var. Bir stoper alacağız, oraya mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Geçen sezon transfer edip verim alamadığımız çok sayıda oyuncumuz var. Souza, Assoumou ve Coulibaly, bunlar hücum hattında hep sonucu belirleyecek oyuncular" dedi.