CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Stoper ve orta saha alacağız

Stoper ve orta saha alacağız

Yeni sezonda ilk 5'i hedefleyen Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer müjdesi verdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:50
Stoper ve orta saha alacağız
Yeni sezonda ilk 5'i hedefleyen Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer müjdesi verdi. Fuat Çapa, "Eksik olan mevkilerimiz var. Bir stoper alacağız, oraya mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi gidermeye çalışacağız. Geçen sezon transfer edip verim alamadığımız çok sayıda oyuncumuz var. Souza, Assoumou ve Coulibaly, bunlar hücum hattında hep sonucu belirleyecek oyuncular" dedi.
G.Saray'da Osimhen endişesi!
F.Bahçe'ye iki forvetten birisi gelecek!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Külliye'den dünyaya F-35 mesajı! Başkan Erdoğan: Bizi izlemeye devam edin
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Paraguay çıkarması!
F.Bahçe'ye Konya'dan yerli transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'da! Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'da! 00:45
F.Bahçe'den farklı galibiyet! F.Bahçe'den farklı galibiyet! 00:45
F.Bahçe'den, G.Saray ve Trabzonspor'a dev çalım! F.Bahçe'den, G.Saray ve Trabzonspor'a dev çalım! 00:45
F.Bahçe'de yıldız ismin transferinde anlaşma tamam! F.Bahçe'de yıldız ismin transferinde anlaşma tamam! 00:45
Beşiktaş Nübel'i resmen duyurdu! Beşiktaş Nübel'i resmen duyurdu! 00:45
Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! Fırtına Aral Şimşir'i KAP'a bildirdi! 00:45
Daha Eski
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:45
G.Saray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! G.Saray'ın orta sahası Liverpool'dan gelecek! 00:45
F.Bahçe'den Asensio kararı! F.Bahçe'den Asensio kararı! 00:45
G.Saray'da Süper Lig'in eski yıldızı hedefte! G.Saray'da Süper Lig'in eski yıldızı hedefte! 00:45
Beşiktaş'ta ayrılık! O isme veda edildi Beşiktaş'ta ayrılık! O isme veda edildi 00:45
Fırtına'dan rekor Prestianni teklifi! Fırtına'dan rekor Prestianni teklifi! 00:45