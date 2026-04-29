Kazanacağız

Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor Başkanı Yıldırım, G.Saray'a gözdağı verdi. “Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında şampiyonluk turu düşünmesin. Biz onları eli boş göndermek için çok iştahlıyız. İstanbul’da oynayacakları Antalyaspor maçında kutlasınlar

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider G.Saray, Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'u yenerse 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik karşılaşma öncesinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'de katıldığı spor programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray'ın Samsun'da şampiyonluk ihtimali ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Yıldırım, "G.Saray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin. Biz onları eli boş göndermek için çok iştahlıyız. Antalyaspor karşılaşmasında kutlasınlar" diye iddiasını ortaya koydu.

F.BAHÇE'YLE DÜŞMAN YAPMAYIN

Süper Lig'de son iki sezonda F.Bahçe ile cephesinden kendisine gelen eleştiriler hatırlatılan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerle karşı karşıya getirilmesine büyük tepki gösterdi. Yüksel Yıldırım, "Derbide Allah'a şükür F.Bahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. F.Bahçe yenmiş olsaydı, bütün F.Bahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun G.Saray işini halletti gibi. F.Bahçe'yle beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu F.Bahçeli" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BAHANE ARAMASIN"

Başkan Yüksel Yıldırım, kötü bir sonuçta bahane aranmaması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, "Trabzon'a karşı 10 kişi, penaltılarda elendik. Beşiktaş'ı yendik. F.Bahçe'den ofsaytımsı gol yedik. G.Saray maçında 90+4'te penaltımız verilmedi! G.Saray'ı yenmek için oynayacağız ama yenemezsek de kimse bahane aramasın. Çünkü G.Saray'ı; Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon da doğru dürüst yenemiyor" dedi.

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ!

Samsun'da Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalinin olduğu kritik maça taraftarların gösterdiği yoğun ilgi, bilet satış noktalarında uzun kuyruklara neden oldu. Saat 11.00'de satışa sunulan biletler için her iki takım taraftarları kuyruğa girdi. 32 bin kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor tribünlerine ayrılan 22 bin 524 biletten yaklaşık 13 bininin ilk bir saat içinde satıldığı öğrenildi.

