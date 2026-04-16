Drongelen: Hedefimiz galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor

Samsunspor'un yıldız stoperi Rick van Drongelen, "Beşiktaş'la evimizde oynamamız bizim için avantaj. Her maçta olduğu gibi hedefimiz galibiyet" diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen, sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, katıldığı bir etkinliğin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajını kullanıp karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini vurguladı.

FINK'LE GELİŞİYORUZ

Son haftalara moralli girmek için sahalarındaki Beşiktaş maçını kazanmak istediklerinin altını çizen van Drongelen, "Son 5 maçımız kaldı ve en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu sürece Beşiktaş'la başlayacağız. Evimizde oynamamız bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Fink'le gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın sistemine adapte oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş maçında da hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

FINK'E 3 MAÇ CEZA ÇOK AĞIR KARAR

Çaykur Rizespor'a 4-1 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Fink, birinci golden sonra 4. hakeme yaptığı hareket nedeniyle kırmızı görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Futbol Direktörü Fuat Çapa, cezaya tepki gösterdi. Çapa, "Görüntüleri TFF'ye ilettik ve itirazımızı da yaptık. Hocamızın en ufak bir kötü niyeti söz konusu değil. Gol öncesi Holse'ye yapılan faulü anlatmaya çalışıyor. Sürecin sağduyulu değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

