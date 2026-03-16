Hasret bitti

Süper Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren ve ülkemizi Konferans Ligi'nde başarıyla temsil eden Samsunspor, Kayserispor karşısında çok zorlandı ancak 3 puanı almasını bildi. Mücadele öncesinde 5 eksik oyuncusu bulunan Karadeniz temsilcisinde bazı isimleri de teknik direktör Thorsten Fink dinlendirmeyi tercih etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Samsunspor oldu. 4. dakikada sakatlanan Ntcham'ın yerine oyuna dahil olan Makoumbou, 31'de takımını öne geçirdi.

7. SIRAYA YÜKSELDİ

İlk yarı bu skorla biterken, ikinci devreye hızlı başlayan taraf konuk Kayserispor oldu. 46'da kaleci İrfan'ın sektirdiği top Borevkovic'e çarparak filelerle buluştu. Kendi kalesini vuran Borevkovic'in ardından Kayserispor'un bir şutu da direkten geri geldi. 90+2 Mendes'in ortasına iyi vuran Tomasson takımına 3 puanı getirdi. Samsun böylece 35 puanla 7. sıraya yükseldi.

TAKIMDA BEŞ EKSİK İSİM VARDI

Samsunspor'da dünkü mücadelede önemli eksikler vardı. Sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalıları Drongelen ve Yunus Emre Çift, Kayserispor karşısında forma giyemedi. Ayrıca teknik direktör Fink, kaleci tercihini de İrfan Can Eğribayat'tan yana kullandı.

BİR SOL BEKTEN FAZLASI

Samsunspor'un sezon başında renklerine kattığı 25 yaşındaki Tomasson, sanki 40 yıllık Samsunsporlu gibi bir performans sergiliyor. Bu sezon resmi maçlarda 3 asisti bulunan İzlandalı oyuncu, 2 de gol sevinci yaşadı. Dünkü mücadelede uzatmalarda attığı golle takımına 5 hafta galibiyeti getiren isim oldu.

Tomasson'un uzatmalarda attığı golden sonra kırmızı-beyazlı futbolcular büyük bir mutluluk yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de daha önce 3 asisti bulunan Tomasson, ilk golünü atmayı başardı.