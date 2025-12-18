İlk sekiz aşkına

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bugün deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek. Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00'de başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı- beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor. Temsilcimizde Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Celil Yüksel, bu maçta görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Mainz: BATZ, DA COSTA, BELL, POTULSKİ, NORDİN, MALONEY, SANO, LEE, NEBEL, BOVİNG, HOLLERBACH
Samsunspor: OKAN, ZEKİ, SATKA, DRONGELEN, TOMASSON, MAKOUMBOU, EMRE, HOLSE, NTCHAM, M'MADJİ, MUSABA