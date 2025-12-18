CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor İlk sekiz aşkına

İlk sekiz aşkına

Konferans Ligi’nde deplasmanda Mainz’e konuk olacak Samsunspor’da hedef, puan ya da puanlarla dönmek

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk sekiz aşkına

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bugün deplasmanda Alman temsilcisi Mainz 05 ile mücadele edecek. Mainz Arena'daki karşılaşma, saat 23:00'de başlayacak müsabakayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tarihinde lik kez katıldığı ligde üst tura çıkmayı garantileyen kırmızı- beyazlı ekip, grup aşamasını ilk 8 takım içinde tamamlamaya hedefliyor. Temsilcimizde Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Celil Yüksel, bu maçta görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Mainz: BATZ, DA COSTA, BELL, POTULSKİ, NORDİN, MALONEY, SANO, LEE, NEBEL, BOVİNG, HOLLERBACH

Samsunspor: OKAN, ZEKİ, SATKA, DRONGELEN, TOMASSON, MAKOUMBOU, EMRE, HOLSE, NTCHAM, M'MADJİ, MUSABA

